Le forze di sicurezza in Iran hanno iniziato a reclutare bambini di circa 12 anni per presidiare i posti di blocco e svolgere altri compiti legati alla gestione delle aree di sicurezza nella capitale. Questa misura è stata adottata nel contesto delle operazioni di controllo durante il conflitto in corso. I minori coinvolti vengono utilizzati per compiti di sorveglianza e vigilanza nelle zone interessate.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Il “regalo” di Teheran di cui tanto Donald Trump ha parlato nei giorni scorsi senza mai svelare di cosa si trattasse è alla fine venuto fuori. L'Iran ha permesso il passaggio di dieci petroliere attraverso lo strategico Stretto di Hormuz per dimostrare la sua serietà nei negoziati. Riferendosi ai commenti criptici di inizio settimana su un "dono" da parte di Teheran, Trump ha affermato che l'Iran ha permesso il transito di otto "grandi navi cisterna" attraverso lo Stretto all'inizio della settimana, seguite da altre due nei giorni successivi. La risposta dell'Iran alla proposta statunitense in 15 punti per porre fine al conflitto in corso è stata ufficialmente inviata agli Stati Uniti ieri sera, mercoledì 25 marzo, tramite mediatori. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - A Teheran reclutati anche i 12enni per controllare i posti di blocco

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