Meloni a Torino per far visita a militari e agenti feriti al corteo per Askatasuna 2 arrestati e 3 denunciati

La premier Giorgia Meloni si è recata a Torino per incontrare gli agenti feriti durante gli scontri avvenuti dopo il corteo organizzato dal centro sociale Askatasuna. Meloni ha visitato le forze dell’ordine che sono rimaste coinvolte negli scontri, alcuni dei quali sono stati colpiti e hanno subito ferite. Durante la giornata, sono stati anche arrestati due persone e altre tre sono state denunciate. La visita si inserisce nel tentativo di rassicurare le forze dell’ordine e di rispondere alle tensioni scoppiate nel centro della città.

È durata pochi minuti la visita della presidente del consiglio Giorgia Meloni all'ospedale Molinette di Torino, dove sono ancora ricoverati due dei poliziotti rimasti feriti negli scontri durante il corteo per il centro sociale Askatasuna. I feriti, tra manifestanti e forze dell'ordine, sono circa un centinaio. Intanto sono almeno due le persone arrestate per gli scontri di sabato, altre tre sono state denunciate.

