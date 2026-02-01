Scontri al corteo per Askatasuna Meloni alle Molinette in visita agli agenti feriti

Giorgia Meloni si è recata questa mattina alle Molinette di Torino per visitare gli agenti feriti durante gli scontri di ieri. La presidente del Consiglio ha incontrato alcuni agenti ancora sotto shock, portando loro messaggi di vicinanza. La tensione tra manifestanti e forze dell’ordine è aumentata durante il corteo, con scontri violenti che hanno lasciato più di un agente ferito. Meloni ha assicurato che lo Stato continuerà a garantire ordine e sicurezza.

(Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’ospedale Molinette di Torino per far visita alle forze dell’ordine rimaste ferite negli scontri di ieri durante il corteo per Askatasuna.  Tra questi l’agente in servizio al reparto mobile di Padova accerchiato e colpito a calci, pugni e martellate da un gruppo di manifestanti nei pressi del.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

