Dopo vent’anni, Anne Hathaway e Meryl Streep si ritrovano sul set di Runway, ma questa volta le cose sono diverse. Le due attrici, protagoniste della famosa commedia Il Diavolo veste Prada, tornano a lavorare insieme, portando sul grande schermo un nuovo capitolo. La nostalgia si mescola alla voglia di rinnovarsi, mentre il film si prepara a conquistare di nuovo il pubblico.

A vent’anni di distanza da una delle commedie più iconiche ambientate nel mondo dell’alta moda, Il Diavolo veste Prada, è pronto a tornare sul grande schermo. Il trailer ufficiale del sequel riunisce il cast originale – Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci ed Emily Blunt – e promette una nuova incursione dietro le quinte del fashion system. Il Diavolo Veste Prada 2 arriverà nelle sale italiane il 29 aprile, distribuito da Disney. “Il diavolo veste Prada” compie 10 anni. Ecco tutti gli altri film sulla moda. guarda le foto Miranda Priestley contro il tempo (e la crisi della carta stampata). 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A distanza di vent’anni, Anne Hathaway e Meryl Streep si ritrovano insieme nel meraviglioso mondo di Runway, ma non tutto è come prima

La scena si riempie di stelle con il ritorno della gang de Il Diavolo Veste Prada.

Anne Hathaway e Emily Blunt in due nuovi poster per Il Diavolo Veste Prada 2. Grazie @20thCenturyIT x.com

Nuove immagini de Il diavolo veste Prada 2 Stanotte verrà pubblicato online il primo teaser trailer del sequel. Intanto ecco Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Il film esce in Italia il prossimo 29 aprile. NON VEDO L’ORAAAAA - facebook.com facebook