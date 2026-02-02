Tonitto 1939 lancia il suo primo spot creato interamente con l’AI

Tonitto 1939 ha appena presentato il suo primo spot pubblicitario realizzato interamente con l’intelligenza artificiale. L’azienda, conosciuta in Italia per i suoi sorbetti e gelati “speciali”, ha deciso di puntare sull’innovazione digitale per promuovere i suoi prodotti senza zuccheri aggiunti, vegan e high protein. La scelta di usare l’AI rappresenta un passo avanti nel modo di comunicare, cercando di catturare l’attenzione dei consumatori con un approccio moderno e tecnologico.

Tonitto 1939, azienda leader in Italia per il sorbetto e per i gelati “speciali” (senza zuccheri aggiunti, Vegan, High Protein), presenta il suo primo spot realizzato interamente con l’AI. Un progetto che unisce innovazione tecnologica e visione creativa, portando al centro del racconto Il Sorbetto, protagonista della narrazione e simbolo del concept “Happiness Makers”. Ideato e sviluppato da dupe, rewriting reality, lo spot si costruisce come un racconto evocativo e simbolico e sarà diffuso sui canali social e digital della storica azienda ligure – Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e sito web – con una distribuzione inizialmente organica, per poi avere una possibile copertura media importante a partire dall’estate. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Tonitto 1939 lancia il suo primo spot creato interamente con l’AI Approfondimenti su Tonitto 1939 Marca 2026, Tonitto 1939 presenta ufficialmente il nuovo progetto Iconic Italia Gelato Brands Tonitto 1939, storica azienda italiana specializzata in gelato senza zuccheri aggiunti e prodotti innovativi come High Protein e Vegan, annuncia il lancio del progetto Iconic Italia Gelato Brands. Gelato Grisbì e Cubik Elah: Tonitto 1939 firma due novità 2026 Prende il via “Iconic Italia Gelato Brands”, un progetto dedicato a celebrare i marchi più amati della tradizione dolciaria italiana, trasformandoli in innovative esperienze di gelato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Tonitto 1939 Argomenti discussi: Nella lotta dei gelati Häagen-Dazs lancia 6 prodotti premium - EFA News; Findus rinnova il Minestrone Tradizione. Tonitto 1939 lancia il suo primo spot realizzato interamente con l’intelligenza artificiale, Happiness MakersTonitto 1939 lancia il suo primo spot realizzato interamente con l’intelligenza artificiale, Happiness Makers ... foodaffairs.it I gelati genovesi di Tonitto puntano ai mercati africaniTonitto 1939, il marchio genovese dei gelati, punta sull'Africa per la sua strategia di sviluppo all'estero. Lo si legge in un comunicato della società, che annuncia la sua partecipazione dal 4 all'8 ... ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.