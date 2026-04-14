Durante un evento dedicato ai media a Milano, Tommaso Giacomel ha parlato della gara di 15 km mass start alle Olimpiadi, durante la quale si è ritirato a metà percorso mentre era in testa. Ha dichiarato di aver sentito il corpo abbandonarlo e di provare molta rabbia. Giacomel ha condiviso il suo stato d’animo riguardo a quella esperienza sportiva.

Tommaso Giacomel, in occasione del Media Day della FISI a Milano, è tornato su quanto accaduto nel corso della 15 km mass start delle Olimpiadi, quando è stato costretto al ritiro a metà gara mentre era in testa. La delusione dell’azzurro è palpabile. Giacomel è rassegnato per quanto successo, non avendo avuto avvisaglie prima del malessere che lo ha colpito durante la gara: “ Ho avuto un grande imprevisto. Il mio corpo mi ha aiutato tante volte a vincere, ma quel venerdì decise di abbandonarmi. Non posso incolpare niente e nessuno “. L’azzurro non solo ha perso la possibilità di lottare per una medaglia, ma anche di poter competere per la Coppa del Mondo: “ Posso dire di essere stato tanto sfortunato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel: “Quel venerdì il corpo mi abbandonò. Ho tantissima rabbia dentro”

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