Tommaso Giacomel ha annunciato di aver dovuto interrompere anticipatamente la stagione 2025-26 a causa di tachicardia verificatasi durante la mass start ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. In un'intervista ha spiegato di aver sentito una sensazione di soffocamento e di non essere in condizioni ottimali per competere a Oslo, motivo per cui non sarà presente alla gara.

Tommaso Giacomel ha dovuto chiudere in anticipo la sua stagione 2025-26 a causa della tachicardia in cui è incappato durante la mass start dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Trasferito all’ospedale Galeazzi di Milano, il trentino è stato operato al cuore, venendo sottoposto a un’ ablazione. L’intervento è andato per il meglio. Ovviamente, il profilo del biathleta azzurro va ben oltre i confini nazionali. Dunque, nei giorni scorsi, è stato raggiunto dall’emittente televisiva norvegese NRK, alla quale la punta di diamante del movimento italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle quali vale la pena di ritornare. Peraltro, non va dimenticato come Giacomel sia molto amico di diversi biathleti norvegesi, a cominciare da Johan-Olav Botn. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tommaso Giacomel rivela: “Mi sono sentito soffocare. Non sarò a Oslo, il corpo non è al top”

