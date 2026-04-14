Nella giornata di oggi, un uomo è stato ascoltato per diverse ore dai carabinieri a Bergamo nell’ambito di un’indagine sulla profanazione della tomba di una donna di 29 anni. L’interrogatorio si è svolto in caserma e riguarda l’ex fidanzato della vittima, coinvolto nel procedimento giudiziario avviato dopo il ritrovamento della tomba danneggiata. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle indagini o sui motivi dell’audizione.

IL CASO. Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, è stato ascoltato per ore dai carabinieri di Bergamo nell’ambito dell’inchiesta sulla profanazione della salma della 29enne. Con lui anche i genitori. Francesco Dolci è stato ascoltato come persona informata sui fatti dai carabinieri del Comando di Bergamo, dal pomeriggio di lunedì 13 aprile. L’impresario edile di Sant’Omobono ed ex fidanzato di Pamela Genini, la 29enne originaria di Strozza e uccisa il 14 ottobre scorso a Milano dal 52enne Gianluca Soncin, è stato convocato in caserma con i genitori. L’incontro è durato diverse ore fino a tarda sera. È arrivato in caserma nel pomeriggio per essere sentito dagli inquirenti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tomba Genini profanata, l’ex fidanzato di Sant’Omobono sentito per ore in caserma a Bergamo

Tomba di Pamela Genini profanata, per l'ex fidanzato Francesco Dolci "intimidazione per mettere a tacere"Secondo Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, ci sarebbe “un disegno criminoso” dietro la profanazione della tomba della 29enne uccisa da...

Pamela Genini, la verità sulla tomba profanata si fa più inquietante, perché è stato sentito Francesco DolciProfanazione nel cimitero: cosa emerge dalle indagini Il quadro che emerge sulla profanazione del corpo di Pamela Genini si fa sempre più oscuro e...

Tomba Genini profanata, l’ex fidanzato di Sant’Omobono sentito per ore in caserma a Bergamo x.com

Tomba Genini profanata, l’ex fidanzato di Sant’Omobono sentito per ore in caserma a Bergamo - facebook.com facebook