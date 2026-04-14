Tom Parker Bowles, chef e critico gastronomico, ha condiviso dettagli sulle abitudini culinarie del Re, sottolineando preferenze come poche portate e un’attenzione particolare ai funghi. I nuovi chef di Buckingham Palace, selezionati dal responsabile delle cucine reali, devono dimostrare creatività e fantasia, oltre alle competenze tecniche. La selezione avviene periodicamente, con l’obiettivo di rinnovare lo staff di cucina della residenza reale.

C reatività e fantasia. Sono questi i requisiti che, oltre alle ovvie competenze, devono dimostrare di avere i nuovi chef di Buckingham Palace, reclutati periodicamente dal responsabile Mark Flanagan, braccio destro di re Carlo nelle cucine Royal. E ciò non solo in riferimento alla preparazione dei menù destinati ai banchetti di Stato. I cuochi di re Carlo devono essere anche pronti a creare piatti prelibati e sempre diversi tutti i giorni, usando gli avanzi del giorno prima. Re Carlo scherza, Kate Middleton incanta: il primo banchetto di Stato è un successo X Re Carlo ricicla tutto, anche in cucina. A rivelarlo è Tom Parker Bowles, primogenito di Camilla nato dal primo matrimonio della regina.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tom Parker Bowles, figlio di Camilla nonché chef e critico gastronomico ha raccontato le abitudini di Re Carlo. Parole d'ordine: poche portate e molti funghi

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Carlo Verdone raccontato dal figlio: il “blitz” dei carabinieri a Taormina e lo scherzo su Totti: “Rimasi di sasso”Paolo Verdone, figlio di Carlo, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato suo padre dal suo punto di vista.