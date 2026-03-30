Paolo Verdone, figlio dell’attore e regista Carlo Verdone, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha condiviso alcuni episodi della vita del padre. Ha parlato di un intervento dei carabinieri avvenuto a Taormina, descritto come un “blitz”, e di uno scherzo fatto a Totti, che ha lasciato suo padre sorpreso.

Paolo Verdone, figlio di Carlo, ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui ha raccontato suo padre dal suo punto di vista. Ne viene fuori un ritratto perfettamente coerente con quello che Carlo Verdone ha sempre mostrato in pubblico e sullo schermo: un papà ipocondriaco, che si arrabbia se il figlio prenota una visita medica senza consultarlo, ma anche ironico e creativo, capace di trasformare la quotidianità in uno spettacolo fatto di imitazioni dei parenti e scherzi. È stato proprio lui a trasmettere a Paolo anche la passione per la musica. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiana Piraino (@romalive) Oggi Paolo ha 38 anni ed è dirigente alla Siae, “responsabile della divisione che gestisce il diritto d’autore per diversi repertori, tra cui teatro, lirica, opere letterarie e arti figurative”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Carlo Verdone raccontato dal figlio: il “blitz” dei carabinieri a Taormina e lo scherzo su Totti: “Rimasi di sasso”

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