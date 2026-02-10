Poche parole per spiegare i molti silenzi di Albanese sull' Iran

La questione dei silenzi di Albanese sull’Iran torna a far discutere. Il politico non ha ancora spiegato le sue posizioni, lasciando molti interrogativi aperti. Intanto, gli ultimi sviluppi fanno crescere sospetti e alimentano le voci di un possibile coinvolgimento. La sua reticenza mette in allarme chi segue da vicino la vicenda.

La filologia conduce al delitto, dice la governante in un dramma di Ionesco. Sarà; ma a volte conduce semplicemente al luogo del delitto, e consente di sorprendere il colpevole in flagranza. In tanti si sono domandati perché Francesca Albanese, di solito così loquace su ogni materia dello scibile, sia ammutolita di colpo davanti alla carneficina che il regime iraniano sta perpetrando nei confronti del suo stesso popolo. Al netto della sua autodifesa tartufesca (l’Iran non rientra nel suo mandato, dice), ci sono molte risposte possibili, che seguendo vie diverse arrivano più o meno alla stessa conclusione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

