Tolentino Un passo falso che incide sul morale

Il Tolentino ha subito una sconfitta pesante, perdendo 4-1 contro la Sangiustese in una partita che si è sviluppata in modo favorevole alla squadra avversaria. La gara si è svolta con poche possibilità di reazione per i padroni di casa, che hanno incontrato difficoltà a contrastare gli attacchi degli avversari. La sconfitta rappresenta un passo falso per la squadra, che si riflette anche nel morale generale.

Sconfitta pesante (4-1) per il Tolentino caduto sotto i colpi della Sangiustese in una gara quasi a senso unico. Il lo incide sul morale di società e e tifoseria, visto che c’era ancora in palio un piazzamento playoff, e la qualità della squadra aveva lasciato presagire ancora uno spiraglio di arrivare agli spareggi. Il Tolentino è sembrato troppo leggero, nonostante l’importanza della gara e le settimane di sosta per preparare al meglio la gara di Villa San Filippo. La formazione rossoblù, infatti, non ha mai messo in discussione il successo, andando addirittura avanti di tre reti, prima del gol di Moscati, salvo chiudere nel recupero la pratica con la quarta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tolentino. Un passo falso che incide sul morale Basket, passo falso del GMV sul campo caldo della Liburnia Livorno, in DR2Pisa, 13 aprile 2026 – Sconfitta di misura per il GMV a Livorno, nell’undicesima giornata di ritorno del campionato di Divisione Regionale 2. Crotone, passo falso a Picerno. Uno stop che frena la rincorsaLa trasferta sul campo del Picerno si è conclusa con una sconfitta inaspettata per il Crotone, frenando la sua avanzata in Serie C. Bura di Tolentino (MC) e i monti Sibillini sullo sfondo - facebook.com facebook