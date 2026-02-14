Crotone passo falso a Picerno Uno stop che frena la rincorsa

Il Crotone ha perso contro il Picerno, un risultato che rallenta la loro marcia in Serie C. La squadra calabrese ha sbagliato alcune occasioni decisive durante la partita, lasciando spazio agli avversari di approfittarne. La sconfitta, arrivata in modo inatteso, mette in discussione le ambizioni di risalita del club.

Crotone, la trasferta di Picerno e il brusco stop alla rincorsa in Serie C. La trasferta sul campo del Picerno si è conclusa con una sconfitta inaspettata per il Crotone, frenando la sua avanzata in Serie C. Il match del 14 febbraio 2026, terminato con il punteggio di 3-1, ha visto i calabresi soccombere nonostante un gol di capitan Gomez e un rigore fallito nel finale, compromettendo la continuità di risultati positivi che aveva caratterizzato il recente periodo. Un Picerno aggressivo mette subito in difficoltà il Crotone. L'inizio della partita ha visto un Picerno particolarmente aggressivo e determinato a mettere in difficoltà il Crotone fin dalle prime battute.

Il nome di Dasso e Totaro emerge come protagonista delle sfide più importanti del Girone C di Serie C, a causa delle loro designazioni ufficiali.

