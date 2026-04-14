Tira sarde party ad Adegliacco

Venerdì 17 aprile, alle 18, si svolge il Tira Sarde Party in via Centrale 2 ad Adegliacco. L'evento è annunciato come un momento di ritrovo e festa, con dettagli specifici sulla location e l’orario. La manifestazione si svolge nel pomeriggio, coinvolgendo probabilmente la comunità locale e gli appassionati dell’appuntamento. La partecipazione è prevista per tutta la durata dell’evento, che si svolgerà nel centro del paese.