Tira sarde party ad Adegliacco
Venerdì 17 aprile, alle 18, si svolge il Tira Sarde Party in via Centrale 2 ad Adegliacco. L'evento è annunciato come un momento di ritrovo e festa, con dettagli specifici sulla location e l’orario. La manifestazione si svolge nel pomeriggio, coinvolgendo probabilmente la comunità locale e gli appassionati dell’appuntamento. La partecipazione è prevista per tutta la durata dell’evento, che si svolgerà nel centro del paese.
IL TIRA SARDE PARTY sta arrivando e no, non è un modo di dire. è proprio un programma. Venerdì 17 Aprile, dalle 18, in via Centrale 2 ad Adegliacco. Primo calice omaggio per tutte le donne (18–20). DJ Luca Effe & DJ Reezy. .🔗 Leggi su Udinetoday.it
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