Nicolò De Cesare, direttore sportivo della Maceratese, ha commentato il derby di oggi contro l’Ancona, squadra che condivide la testa della classifica con il Teramo. Ha detto che si aspetta una reazione di orgoglio dai giocatori della sua squadra in vista della partita. La sfida si svolge nello stadio di Ancona, con la Maceratese che punta a confrontarsi con la capolista.

"Mi aspetto una prova d’orgoglio dai giocatori". Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, è già proiettato al match odierno ad Ancona contro la capolista, i dorici dividono la vetta assieme al Teramo. "Vogliamo riscattarci – sottolinea – dal passo falso dell’andata perché quella sconfitta (1-5) deve ancora bruciare". Il diesse punta sui suoi giocatori. "Abbiamo calciatori che possono fare la differenza e sono proprio in queste occasioni a salire in cattedra quelli forti, anche se naturalmente hanno bisogno dell’aiuto dei compagni". I biancorossi sono reduci dalla vittoria sofferta nel secondo tempo sul Notaresco, un successo che è anche un messaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - De Cesare sul derby ad Ancona: "Maceratese, tira fuori l’orgoglio"

Leggi anche: Maceratese verso il derby. Ruani salta l’Ancona

La Maceratese attesa dal derby al Del Conero. Cuccù: "Guai a lasciare campo all’Ancona"L’Ancona, prossima avversaria della Maceratese, ha incontrato non poche difficoltà al Del Conero contro il Chieti un mese fa, il risultato è stato...