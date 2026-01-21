Maltempo in Sicilia danni per oltre mezzo miliardo | Schifani convoca giunta straordinaria per emergenza

A causa delle intense piogge e delle allerte meteorologiche, la Sicilia ha subito ingenti danni, stimati oltre mezzo miliardo di euro. La regione, in particolare il litorale ionico, ha visto strade allagate, infrastrutture compromesse e molte strutture danneggiate. Per affrontare l’emergenza, il presidente Schifani ha convocato una giunta straordinaria, al fine di coordinare gli interventi e valutare le misure necessarie per la ricostruzione.

Il maltempo che ha colpito la Sicilia, in particolare il litorale ionico, ha lasciato un segno pesante sul territorio: strade sommerse, strutture portuali danneggiate, stabilimenti turistici e abitazioni ridotte a scenario di devastazione. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha fatto il

