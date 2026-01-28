Pisa si prepara a vivere una stagione di eventi musicali. Casigliani, organizzatore e protagonista di questa estate, spiega che i palchi e le manifestazioni sono pronti a partire. Da oltre 35 anni, la musica è il suo mondo, e ora si concentra sul Summer Knights, che porterà artisti e concerti sul litorale. L’obiettivo è offrire un’estate ricca di musica e divertimento per tutti.

Pisa, 28 gennaio 2026 – La musica e i concerti sono, praticamente, la sua vita da 35 anni. Da quando, subito dopo il liceo, nel 1991, partecipa al tour di Gino Paoli “Matto come un gatto” con il ruolo di road manager: sarà l’inizio del suo lavoro nell’ambito delle produzioni musicali. Oggi Tommaso Casigliani, editore musicale e produttore discografico (in uscità stasera a mezzanotte “Prendiamoci una pausa” cantata da Manuela Zanier e inserita nell’omonimo film al cinema in questi giorni e sono sue le musiche per la Tv come La Ghigliottina per il programma “L’Eredità” sulla Rai) è il direttore artistico di Pisamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Summer Knights e il litorale. A tu per tu con Casigliani: “Ecco palchi ed eventi”

