The Winds of Winter non uscirà in autunno | l' editore di George RR Martin smonta la fake news

Nelle ultime settimane si era diffusa sui social media una notizia secondo cui il romanzo atteso non sarebbe uscito in autunno. Tuttavia, l'editore dell'autore ha ufficialmente smentito questa informazione, precisando che non ci sono cambiamenti rispetto alla pianificazione originaria. La comunicazione ha chiarito che non vi sono dettagli ufficiali da condividere al momento sulla data di pubblicazione del libro.

La presunta fuga di notizie sulla data di uscita dell'atteso romanzo diffusasi rapidamente sui social media nei giorni scorsi si è rivelata un fake. Il tweet circolato online nel weekend che ha gettato nel panico i fan de Il trono di spade si è rivelato un fake, ma per stabilirlo è dovuta scendere in campo la casa editrice americana delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, Bantam Books. Il misterioso tweet, nato in apparenza da una fuga, che l'atteso The Winds of Winter sarebbe uscito in segreto entro la fine dell'anno e che presto sarebbe arrivato l'annuncio ufficiale. Tutto falso, come ha ribattuto la casa editrice, smentendo la fake news che aveva riacceso le speranze dei fan di George R.🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "The Winds of Winter non uscirà in autunno": l'editore di George R.R. Martin smonta la fake news Referendum, il procuratore Capomolla smonta le fake news: “La riforma non lede l’autonomia dei Pm”Il magistrato mette in evidenza la necessità di un dibattito moderato ed evidenzia che l'accusa avrà dignità giurisdizionale La riforma... Tiziana Panella smonta l’ultima fake news su Nordio: “Mai parlato di controllo sui giudici, ecco la prova”“Il ministro non ha mai detto quella frase, ognuno può avere le sue idee sul referendum, ma non si può fare quella roba lì…”, ha fatto notare Tiziana...