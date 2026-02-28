Il procuratore Capomolla ha chiarito che la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere non compromette l’autonomia dei Pubblici ministeri, anzi, sostiene che la rafforza nel suo ruolo giurisdizionale. La discussione si concentra sulle affermazioni circolate online, con Capomolla che ha precisato che il testo non apporta modifiche negative all’indipendenza dei magistrati. La posizione ufficiale ribadisce che la riforma mira a migliorare il sistema giudiziario.

Il magistrato mette in evidenza la necessità di un dibattito moderato ed evidenzia che l'accusa avrà dignità giurisdizionale La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere non lede in alcun modo l’autonomia dei Pubblici ministeri ma, anzi, ne rafforza il ruolo giurisdizionale. Lo ha detto ieri a Cosenza, nel dibattito organizzato dal circolo di Nazione Futura, il Procuratore della Repubblica, Vincenzo Capomolla, smontando le fake news del fronte del No. Il dibattito organizzato dal circolo dell’associazione che fa capo a Francesco Giubilei, ha registrato la presenza dei rappresentanti della camera penale e dell’ordine degli avvocati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Referendum, il procuratore Capomolla smonta le fake news: “La riforma non lede l’autonomia dei Pm”

