The Strokes unica data italiana a Bologna per il Reality Awaits Europe 2026

I The Strokes hanno annunciato il loro tour europeo “Reality Awaits Europe 2026” e hanno confermato una sola data in Italia, che si terrà a Bologna il 17 ottobre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La band si esibirà in questa occasione in un concerto singolo nel paese.

The Strokes annunciano il “Reality Awaits Europe 2026” con un unico appuntamento live in Italia. Che sarà a Bologna sabato 17 ottobre all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. In occasione del concerto Unipol Arena annuncia il lancio del progetto “Rivoluzione Mobilità Green Unipol Arena”, un piano.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: The Strokes annunciano l’uscita dell’album “Reality Awaits” The Strokes tornano in Italia: data esclusiva a Bologna nel 2026I The Strokes torneranno a esibirsi dal vivo in Italia sabato 17 ottobre 2026, con un appuntamento esclusivo fissato presso l’Unipol Arena di...