I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo tour che li porterà negli stadi italiani. La band bergamasca si esibirà in diverse città tra giugno e luglio 2027, con un calendario di concerti che comprende Bologna l’8 giugno. L’annuncio è stato dato ufficialmente, segnando il ritorno della formazione sui palchi più grandi del paese.

Bologna, 10 marzo 2026 — I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi. Dopo il successo delle tournée degli ultimi anni, la band bergamasca ha annunciato ufficialmente il Tour Stadi 2027, una nuova serie di concerti che tra giugno e luglio porterà il gruppo nelle principali città italiane. Si tratta della terza volta per il collettivo guidato da Riccardo Zanotti sui palchi degli stadi, un traguardo che conferma il ruolo ormai centrale del gruppo nel panorama pop nazionale. L’annuncio è arrivato dopo un video teaser diffuso sui social nelle scorse ore, in cui la band ha giocato con ironia sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live. Il filmato ha rapidamente alimentato le speculazioni della community, culminate nella conferma del nuovo tour estivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I Pinguini Tattici Nucleari tornano a Bologna: concerto l'8 giugno 2027

Articoli correlati

I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: primo concerto a BibioneLa band più ascoltata in Italia ha annunciato le date che nell'estate del 2027 la vedrà girare in giro per l'Italia.

I Pinguini Tattici Nucleari tornano negli stadi: annunciate le date del tour 2027Bergamo, 10 marzo 2026 – Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore, in cui la band ha giocato ironicamente sull’attesa dei fan per...

I Pinguini Tattici Nucleari cantano Come mai mentre si esibisce Max Pezzali Grand Opening Show Atp

Tutto quello che riguarda Pinguini Tattici Nucleari

Temi più discussi: PINGUINI TATTICI NUCLEARI il video teaser per i loro prossimi live; Pinguini, ecco il video social sulle Mura di Bergamo per annunciare il lancio del nuovo tour; Pinguini Tattici Nucleari, teaser sui social: in arrivo nuovi concerti; I Pinguini Tattici Nucleari tornano in concerto, domani l'annuncio.

Pinguini Tattici Nucleari in tour negli stadi nel 2027, date e prezzi dei bigliettiI Pinguini Tattici Nucleari torneranno negli stadi nel 2027 con un nuovo tour estivo che toccherà alcune delle principali città del Paese. L’annuncio è arrivato dopo la diffusione sui social di un ... quifinanza.it

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano un nuovo tour negli stadi. Date, città e biglietti: tutto quello che c’è da sapereROMA – Dopo il video spoiler circolato sui social nelle scorse ore in cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno giocato ironicamente sull’attesa dei fan per un nuovo ritorno live insieme al comico Andrea ... dire.it

Hanno aspettato che qualcuno glielo chiedesse. Al bar, dal barbiere, in palestra, al bowling, perfino al cinema. La domanda era sempre la stessa: «Ma concerti non ne fate più». E i Pinguini Tattici Nucleari hanno risposto con un video teaser girato tra le Mura - facebook.com facebook