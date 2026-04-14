Il testo invita a riflettere sui propri viaggi e sulle vacanze, sottolineando come, tra studio, lavoro e impegni familiari, spesso si sente il bisogno di prendersi una pausa. Viene sottolineato che non è mai troppo presto per pianificare una fuga, anche in modo semplice, per staccare dalla routine e trovare un momento di relax. La richiesta di scoprire che tipo di viaggiatrice si è rappresenta un invito a conoscere meglio le proprie preferenze di viaggio.

Non è mai troppo presto per pensare alle vacanze: vivendo sempre di corsa, tra studio, lavoro, famiglia, scadenze, impegni, si fa pressante il bisogno di concedersi un periodo fuori dalla routine per ricaricare le batterie e mettere in pausa le ansie. La maggior parte di noi viaggia in compagnia, anche se recenti ricerche hanno svelato che il turismo al femminile è in forte crescita, con il 14% delle donne che viaggia da sola e una domanda di viaggi in solitaria in aumento del 71%. Partire non è un atto casuale. Quando si parte, ognuna ha il suo stile e le sue manie. C’è chi parte con il trolley pesato al grammo, chi si porta dietro quattro valigie perché “non si sa mai”, chi stipa tutto nello zaino e si dirige indomita verso avventure stile Pechino Express.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Test: Che viaggiatrice sei?

I Hated This Guitar. Then I Turned It On....

Test: Che fidanzata sei davvero?Alcune di noi non lo sono ancora, altre lo sono attualmente e molte lo sono state da un po’ e ora sono alla fase successiva.

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