Yamaha Tracer 7 Y-Amt la prova della viaggiatrice semplice | come va e prezzi

La Yamaha Tracer 7 Y-Amt è una sport tourer dotata di cambio automatico e motore bicilindrico CP2 da 73,4 cavalli. La moto si rivolge a chi cerca un mezzo per viaggiare in modo semplice e pratico, combinando comfort e prestazioni. La prova si concentra su come si comporta su strada, analizzando anche i prezzi di vendita e le caratteristiche tecniche.

Yamaha l'ha fatto ancora: niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 Y-Amt: base tecnica in comune con la Tracer 7 "standard", con l'aggiunta di due attuatori elettronici per frizione e cambio. In breve è la moto perfetta per chi cerca la tecnologia di ultima generazione senza rinunciare al carattere sportivo. È facile per chi inizia, per chi arriva da uno scooter, per chi torna in sella dopo tanti anni, ma al contempo è anche incredibilmente efficace per motociclisti più esperti che talvolta magari vogliono meno stress, più fiducia, più stabilità, più velocità. Yamaha Tracer 7 Y-Amt: funzionamento e vantaggi del cambio automaticoProviamo a tracciare il perimetro entro il quale i tecnici giapponesi hanno lavorato per portare sul mercato una nuova tecnologia, inaugurata...