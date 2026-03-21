Test | Che fidanzata sei davvero?

Alcune di noi non lo sono ancora, altre lo sono attualmente e molte lo sono state da un po’ e ora sono alla fase successiva. Ma nel nostro cuore siamo tutte “fidanzate”, se ci pensiamo nell’ottica di una persona che vive un forte coinvolgimento emotivo, mentale e sentimentale nei confronti di un partner, reale o immaginario che sia, dal momento che non innamorarsi, almeno una volta nella vita, è impossibile e. tocca a tutte. Ma come viviamo questa condizione? Cosa portiamo di noi stesse nella pratica di un sentimento? Di sicuro si fanno sentire la nostra indole, la personalità, il modo di considerare l’amore. La priorità? Esprimere noi stesse. 🔗 Leggi su Dilei.it

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