Tesla ha rilasciato l’aggiornamento software FSD v14.3, che migliora la guida autonoma dei veicoli dotati di hardware HW4. La nuova versione utilizza un’architettura basata su MLIR, una tecnologia che permette di rendere più fluida e reattiva la guida assistita. L’aggiornamento è stato distribuito tra gli utenti con veicoli compatibili, senza ulteriori dettagli sulla tempistica o sugli effetti pratici.

Tesla ha distribuito l’aggiornamento software FSD v14.3, una versione che introduce un’architettura basata su MLIR per potenziare la guida autonoma dei propri veicoli dotati di hardware HW4. La nuova release punta a ridurre del 20% i tempi di elaborazione decisionale, garantendo manovre più fluide e una gestione superiore degli imprevisti stradali. Il cuore tecnologico di questo rilascio risiede in una ristrutturazione profonda del runtime e del compilatore dedicato all’intelligenza artificiale. Grazie all’integrazione dell’infrastruttura MLIR, il sistema è ora in grado di accorciare drasticamente il lasso di tempo che intercorre tra la rilevazione di un ostacolo e l’azione correttiva del veicolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tesla FSD v14.3: guida più fluida e reattiva grazie al nuovo MLIR

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Tesla FSD 14.3 Parking Quality Coming Soon

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Tesla FSD v14.3: ora la guida autonoma è più reattiva del 20% x.com

Il 'protocollo Tesla' sul poco sonno e tanta produttività è un mito Beh, la scienza riesce a rispondere a questa domanda e ciò che emerge vi deluderà. https://tech.everyeye.it/notizie/protocollo-nikola-tesla-perche-come-non-funzionerebbe-scienza-870640.ht - facebook.com facebook