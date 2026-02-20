Tesla Cybercab | 14 incidenti ogni 92.000 km la guida autonoma è più

Durante i test su strada, il Tesla Cybercab ha registrato circa 14 incidenti ogni 92.000 km percorsi, evidenziando le sfide della guida autonoma. La vettura, sviluppata nel nuovo stabilimento in Texas, sta dimostrando limiti pratici in situazioni reali di traffico intenso. Mentre gli esperti analizzano i dati, i primi modelli circolano tra le strade di Austin. La tecnologia autonoma di Tesla si mette alla prova in condizioni quotidiane.

Tesla Cybercab: La Guida Autonoma Affronta la Realtà dei Test su Strada. Il debutto del primo Tesla Cybercab, uscito dalla Gigafactory in Texas, rappresenta un momento cruciale per l'azienda di Elon Musk e per l'intero settore della mobilità. L'obiettivo è ambizioso: rivoluzionare il trasporto urbano con una flotta di robotaxi completamente autonomi. Tuttavia, i primi dati provenienti dai test su strada sollevano interrogativi significativi sulla sicurezza e l'affidabilità di questa tecnologia, evidenziando una sfida più complessa del previsto. La Sfida della Sicurezza: Dati Incoraggianti e Preoccupazioni.

