Terza categoria Festeggiano Wild Bagnara e Vatra | sono in Seconda

Le squadre di Wild Bagnara e Vatra hanno conquistato la promozione in Seconda categoria dopo aver vinto le rispettive partite e aver raggiunto i punti necessari con un turno di anticipo. Entrambe le formazioni giocano nei gironi della Terza classe ravennate e questa vittoria le porta direttamente alla categoria superiore senza dover attendere l’ultimo turno. La promozione è ufficiale e le squadre sono già in festa.

Festeggiano con un turno di anticipo la promozione in Seconda le due prime della classe nei gironi della Terza ravennate. Il Wild Bagnara vince 2-0 (gol di Medri e Poli), in casa del Cervia United Under21 e ottiene il successo nel torneo al termine di una stagione iniziata in sordina ma dominata da un certo punto in poi. Alla sua seconda stagione nei campionati federali, la formazione di Bagnara ha il miglior attacco (72 gol) e la miglior difesa (20 al passivo) del girone A e con una differenza reti (+52) più che doppia rispetto a tutti i rivali. Numeri che possono solo confermare la vittoria finale. Grande gioia anche in casa Vatra, uscita...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Festeggiano Wild Bagnara e Vatra: sono in Seconda Leggi anche: Terza categoria. Wild Bagnara e Vatra hanno il match point per brindare in anticipo Terza categoria. Allunga la Camerlona sul Wild Bagnara. Il Cral ne prende noveTre gare rinviate nel sabato del girone A di Terza ma la Camerlona festeggia il successo per 2-1 (Bini e Luca Guerra) a Sant’Alberto e si porta a +10... Con una giornata di anticipo la prima squadra del Wild Bagnara ha vinto oggi a Cervia il campionato di Terza Categoria Ravenna girone A! Sabato prossimo tutti al campo sportivo (ingresso da Via Giuliana) per l'ultima di campionato, per festeggiare insieme! - facebook.com facebook