Terza categoria Allunga la Camerlona sul Wild Bagnara Il Cral ne prende nove

La Camerlona conquista tre punti fondamentali in trasferta contro il Sant’Alberto, vincendo 2-1 con le reti di Bini e Luca Guerra. La vittoria permette alla squadra di allungare sulla Wild Bagnara, che subisce una sconfitta e resta a distanza. Nel frattempo, il Wild Bagnara non riesce a tenere il passo e si allontana dalla vetta. Sono tre le gare rinviate nel girone A di questa giornata.

Tre gare rinviate nel sabato del girone A di Terza ma la Camerlona festeggia il successo per 2-1 (Bini e Luca Guerra) a Sant'Alberto e si porta a +10 su Wild Bagnara e Marradese. Entrambe, però, devono recuperare due gare. Goleada del Real Mamante: 9-0 col Cral Mattei con doppiette di Manuel Di Paola (in foto), Giolitto e Vitale. Nessun rinvio, invece, nel girone B e vincono le prime due: lo Sporting Lugo 3-0 (doppietta di Cumali) in casa del Bisanzio, il Vatra 1-0 con l'Endas Monti. Risultati Terza Categoria (17ª giornata). Girone A: Atletico Lugo-Giovecca 2-1, Coyotes-Cervia Utd U21 1-4, E. Mattei-Real Mamante 0-9

