terza categoria wild bagnara e vatra hanno il match point per brindare in anticipo

Nella Terza Categoria, Wild Bagnara e Vatra si trovano a un passo dalla promozione, con il match point che potrebbe consegnare loro il titolo. Entrambe le squadre stanno affrontando gli ultimi incontri con la possibilità di chiudere la stagione in anticipo, grazie ai risultati ottenuti nelle partite precedenti. La competizione si sta avvicinando alla fase decisiva, con le classifiche che si stanno delineando chiaramente.

Match point per le due prime della classe nei due gironi di Terza Categoria. Il Wild Bagnara del presidente Matteo Minzoni (foto) al secondo anno della sua storia in un campionato federale è ad un passo dalla promozione in Seconda: i biancoazzurri, nel girone A, hanno 5 punti di vantaggio sulla Camerlona a 2 giornate dal termine e con un successo sul Cervia United Under21 sarebbero promossi con un turno di anticipo. Cervia che, tuttavia, pur essendo al 5º posto, non ha ancora la certezza aritmetica di partecipare ai playoff: ha sì 6 punti sul Sant’Alberto ma è in svantaggio negli scontri diretti. Ugualmente, nel girone B, il Vatra ha 4 punti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Terza categoria. Allunga la Camerlona sul Wild Bagnara. Il Cral ne prende noveTre gare rinviate nel sabato del girone A di Terza ma la Camerlona festeggia il successo per 2-1 (Bini e Luca Guerra) a Sant’Alberto e si porta a +10...

Terza categoria. Bagnara-Marradese è il big match. Poi Sporting-BisanzioInizia domani il weekend di Terza Categoria con tutte le partite del girone A tra le quali il big match di Bagnara tra il Wild e la Marradese del...

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Terza categoria. Wild Bagnara e Vatra hanno il match point per brindare in anticipoUgualmente, nel girone B, il Vatra ha 4 punti sullo Sporting Lugo e con una vittoria sul fanalino di coda Ulisse&Penelope festeggerebbe l’approdo in Seconda con una giornata d’anticipo, trascinato dal ... sport.quotidiano.net

Terza Categoria. Il Wild Bagnara si avvicina alla vetta. C.dell’Albero leaderLa giornata delle grandi sorprese, in Terza Categoria, soprattutto nel girone A. Infatti cadono le prime due della classe, Camerlona e Marradese, sconfitte entrambe 2-1, la prima a Giovecca, la ... ilrestodelcarlino.it

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