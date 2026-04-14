Questa mattina, sulla linea A della metropolitana, tra le fermate di Spagna e Barberini, una donna in gravidanza avanzata è stata vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di circa dieci persone. Durante l'episodio, alcuni criminali hanno colpito la donna con violenza, costringendola a fuggire per mettersi in salvo. La polizia ha fermato dieci sospetti coinvolti nell'aggressione.

Una ventiquattrenne in stato di gravidanza avanzata è stata violentemente aggredita da un gruppo di individui lungo la linea A della metropolitana, nel tratto compreso tra le stazioni di Spagna e Barberini. L’episodio, avvenuto domenica sera intorno alle ore 20:00, ha la donna colpita da calci e pugni all’interno del convoglio, prima di lasciare prematuramente il presidio ospedaliero dove era stata ricoverata. Il brutale attacco è scoppiato nel cuore della serata romana, proprio mentre il centro città era ancora caratterizzato dal flusso costante di turisti e passanti. La giovane vittima, che ha già raggiunto l’ottavo mese di gestazione, è riuscita a chiedere soccorso dopo l’aggressione, permettendo l’intervento dell’ambulanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore sulla Metro A: picchiata 10 criminali, la donna scappa

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