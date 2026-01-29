Donna trascinata in una casa abbandonata | notte di terrore Poi scappa e chiama i carabinieri

Una donna di 32 anni è stata trascinata in una casa abbandonata a Bellaria, in provincia di Rimini, e ha vissuto una notte di paura. Dopo aver trovato il coraggio di scappare, ha chiamato subito i carabinieri. Ora gli investigatori cercano di ricostruire quanto successo e di trovare chi le ha fatto del male.

La vittima, una 32enne, è stata soccorsa e portata in ospedale. I carabinieri hanno fermato il presunto autore dello stupro È stata una notte di terrore quella vissuta da una donna di 32 anni, cittadina romena, violentata tra le mura fatiscenti di un'ex colonia di Bellaria, in provincia di Rimini. I carabinieri hanno fermato il presunto autore dello stupro. Dai primi riscontri riportati dal collega Tommaso Torri di RiminiToday, pare che la ragazza abbia conosciuto il suo presunto violentatore, un cittadino tunisino di 29 anni già noto alle forze dell'ordine, nella serata di mercoledì 28 gennaio alla stazione ferroviaria di Rimini.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Bellaria Rimini Trascinata nella colonia abbandonata e violentata, notte di terrore per una 32enne Una donna di 32 anni è stata violentata in una colonia abbandonata a Bellaria. Terrore nel cuore di Palermo: spari dalla macchina sulla folla durante la notte, una donna gravemente ferita Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Bellaria Rimini Argomenti discussi: Auto trascinata via dalla mareggiata, ora è sopra duna sabbia; Federica Torzullo trascinata in un telo di plastica, nei cellulari gli indizi della premeditazione? Nuovi rilievi: si cercano l’arma e i...; La sentenza del Tribunale. Palpeggia una donna. Condannato a due anni; Aggressione sessuale a tre donne. Prima dello stupro ne tentò altri due. Indagato ventenne già in carcere. Nuovi scontri a Minneapolis, agenti Ice trascinano una donna fuori dall'autoResta alta la tensione a Minneapolis, ad una settimana dalla morte di Renee Good uccisa da un agente dell'immigrazione con tre colpi di pistola al volto (ANSA) ... ansa.it La sentenza del Tribunale. Palpeggia una donna. Condannato a due anniIl provvedimento del collegio spezzino: l’uomo accusato di violenza sessuale. Una quarantenne trascinata per le scale e poi minacciata con un coltellino. lanazione.it Queste immagini sono un pugno nello stomaco: una donna disabile bloccata nella sua auto, il vetro rotto dagli agenti, trascinata via con violenza mentre implora di non essere toccata. La sua colpa Cercare di andare dal medico. Non sicurezza, non ordine pu facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.