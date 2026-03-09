Terrore sulla metro in Italia | la porta resta aperta e il treno corre Shock

Un incidente si è verificato su una linea della metropolitana in Italia, quando una porta è rimasta aperta mentre il treno era in movimento. Il veicolo ha continuato a correre nel tunnel con le porte socchiuse, provocando panico tra i passeggeri. L’episodio ha causato grande preoccupazione tra chi si trovava a bordo e ha attirato l’attenzione delle autorità sulla sicurezza del servizio.

Il buio del tunnel scorre rapido oltre il vetro mentre il fischio metallico delle ruote copre ogni altro suono, ma questa volta manca qualcosa di fondamentale. Il consueto scatto meccanico che sigilla l'ambiente interno dal vuoto della galleria non è avvenuto. Tra i passeggeri regna un silenzio surreale, rotto solo dal vento che penetra con violenza nell'abitacolo, schiaffeggiando i volti di chi è seduto a pochi centimetri dal pericolo. Non c'è panico, quanto piuttosto una rassegnata incredulità. Gli sguardi si incrociano, qualcuno stringe più forte la borsa, altri osservano il vuoto che sfreccia fuori, separati dal baratro solo da una manciata di centimetri e da un sistema di sicurezza che, in questo preciso istante, ha deciso di non funzionare.