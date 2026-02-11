Canada sparatoria in una scuola | 9 morti e 27 feriti La sospettata si è uccisa

Una sparatoria si è scatenata questa mattina in una scuola secondaria del Canada. Otto persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite. Il sospettato, che si è tolto la vita, ha causato terrore tra studenti e insegnanti. La polizia sta indagando sui motivi dell’attacco.

TORONTO (CANADA) – E’ di nove morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui sette persone uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l’assassino era una donna, ma la polizia ha rifiutato di fornire dettagli sull’identità del sospettato. Un’allerta era stata diramata per un attentatore alla Tumbler Ridge Secondary School martedì pomeriggio. Durante la perquisizione della scuola, la polizia ha trovato sei persone uccise a colpi d’arma da fuoco; una settima, ferita, è morta durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Approfondimenti su Canada Scuola

Ultime notizie su Canada Scuola

