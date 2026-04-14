Terrore in famiglia a Rovereto | 59enne in carcere dopo le percosse

A Rovereto, un uomo di 59 anni è stato arrestato e portato in carcere domenica sera dopo aver aggredito fisicamente la moglie e i due figli. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo aver ricevuto una segnalazione e hanno proceduto all’arresto. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto per chiarire gli episodi di violenza avvenuti all’interno dell’abitazione.

Un uomo di 59 anni, residente in provincia di Trento, è stato condotto in carcere nella serata di domenica dopo una serie di aggressioni fisiche ai danni della moglie e dei due figli. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Brennero hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare dopo che gli episodi di violenza si sono consumati durante un acceso diverbio domestico a Rovereto, richiedendo l’intervento immediato di una volante della Polizia. Dalle indagini nel roveto della violenza a Vipiteno. La vicenda ha preso il via tra le mura domestiche di Rovereto, dove la necessità di un intervento delle forze dell’ordine ha permesso di interrompere le percosse subite dai familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore in famiglia a Rovereto: 59enne in carcere dopo le percosse Catania, 12 coltellate all’ex: in carcere l’uomo dopo il terroreA Catania, il giudice Pietro Currò ha confermato la detenzione in carcere per un uomo di 56 anni, accusato di aver tentato di uccidere l’ex compagna... Percosse e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo. Indagati 10 agentiPercosse e torture nel carcere minorile di Casal del Marmo di Roma nei confronti dei giovani detenuti. Il trailer di Ice Cream Man di Eli Roth, reamake de I Gusti del Terrore - facebook.com facebook Terrore a Gesturi: donna di 99 anni e le tre figlie aggredite in casa x.com