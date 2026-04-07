Catania 12 coltellate all’ex | in carcere l’uomo dopo il terrore

A Catania, un uomo di 56 anni è stato messo in carcere dopo aver tentato di uccidere l’ex compagna con 12 colpi di coltello il 2 aprile. Il giudice Pietro Currò ha confermato la detenzione in carcere, in seguito alla vicenda che ha provocato grande allarme nella zona. La donna ha riportato ferite di diversa gravità e si trova attualmente sotto assistenza medica.

A Catania, il giudice Pietro Currò ha confermato la detenzione in carcere per un uomo di 56 anni, accusato di aver tentato di uccidere l’ex compagna con 12 colpi di coltello lo scorso 2 aprile. L’aggressione è avvenuta nel rione Picanello e ha portato al ricovero della vittima, una donna di 51 anni, presso la clinica Morgagni di Pedara. Al momento le sue condizioni rimangono sotto prognosi riservata. Il fermo dell’uomo è scattato 14 ore dopo l’episodio violento. La Procura distrettuale etnea ha richiesto la misura cautelare per tentato femminicidio aggravato, istanza accolta dal magistrato. Dalle minacce alla premeditazione: il percorso della violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Catania: moglie accoltellata, marito ricercato dopo 3 coltellateUna drammatica scena di violenza domestica ha sconvolto la tranquillità del rione Picanello a Catania.

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