Emergenza IPM L’Aquila | arrivano 6 agenti dopo i mesi di crisi

Dopo mesi di segnalazioni e preoccupazioni, l’istituto minorile di L’Aquila ha visto arrivare sei agenti di polizia, rispondendo alle recenti criticità emerse. La situazione era diventata un punto di attenzione per sindacati e autorità, che ora hanno deciso di intervenire concretamente. La presenza degli agenti rappresenta un primo passo per affrontare le problematiche che hanno caratterizzato l’istituto nelle ultime settimane.

L’emergenza presso l’istituto minorile de L’Aquila ha preso una piega decisiva dopo che le criticità segnalate dai sindacati sono diventate realtà tangibile, costringendo le autorità a un intervento immediato. La decisione di inviare sei nuovi agenti per rinforzare la sicurezza della struttura arriva solo dopo mesi di tensioni e denunce riguardanti la gestione del personale e la tenuta operativa dell’IPM. La situazione attuale mette in luce un divario profondo tra le previsioni fatte dai rappresentanti dei lavoratori e la risposta tardiva delle istituzioni. Per lungo tempo, le preoccupazioni espresse dai sindacati riguardo alle carenze strutturali dell’istituto sono state accolte con una tendenza alla minimizzazione, culminata addirittura nel rifiuto di discutere un ordine del giorno che avrebbe dovuto imporre misure correttive concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Emergenza IPM L’Aquila: arrivano 6 agenti dopo i mesi di crisi Caos all’IPM dell’Aquila: 3 minorenni in ospedale dopo l’autolesionismoTre giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario per Minorenni dell’Aquila sono stati trasferiti d’urgenza al pronto soccorso del San Salvatore dopo... Emergenza Ipm: raddoppia l’uso di psicofarmaci tra i giovanissimi e crollano i percorsi educativi, il dossier completoIl rapporto Antigone segnala un aumento del 50% dei minori detenuti negli Ipm tra il 2022 e il 2025.