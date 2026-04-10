Caos all’IPM dell’Aquila | 3 minorenni in ospedale dopo l’autolesionismo

Tre minorenni rinchiusi nell’istituto penitenziario dell’Aquila sono stati portati in ospedale dopo aver ingerito oggetti come frammenti di ceramica e pile, recenti episodi di autolesionismo che hanno causato il trasferimento immediato. Le autorità hanno disposto i soccorsi e stanno indagando sulle circostanze che hanno portato a questi comportamenti. La situazione si è verificata all’interno di un centro di detenzione per i giovani, senza ulteriori dettagli disponibili al momento.

Tre giovani detenuti dell’Istituto Penitenziario per Minorenni dell’Aquila sono stati trasferiti d’urgenza al pronto soccorso del San Salvatore dopo aver ingerito oggetti pericolosi, tra cui frammenti di ceramica e pile. Il gravissimo episodio, avvenuto nel pomeriggio di venerdì 10 aprile 2026, si inserisce in un quadro di costante instabilità all’interno della struttura aquilana, costringendo persino il direttore e il comandante a intervenire direttamente per supportare il personale operativo. Un pomeriggio di emergenza tra le mura dell’istituto. La tensione che ha travolto l’istituto penitenziario per minorenni non è un evento isolato, ma il culmine di una serie di episodi critici che caratterizzano la gestione della struttura fin dalla sua riapertura. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos all’IPM dell’Aquila: 3 minorenni in ospedale dopo l’autolesionismo Leggi anche: Violenza nel carcere per i minorenni dell'Aquila, due giovani in ospedale Famiglia nel bosco, cambio alla presidenza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila(Adnkronos) – Cambio alla guida del Tribunale per i minorenni dell’Aquila finito sotto i riflettori per il caso della famiglia del bosco di Palmoli...