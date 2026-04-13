Paziente si spara al Sant’Anna | la lunga malattia il colpo di pistola in camera e l’operazione per salvarla

Una donna si è sparata in ospedale, in una stanza del reparto di medicina. La paziente, da tempo gravemente malata, aveva già subito numerosi ricoveri e interventi. Il colpo di pistola ha richiesto un intervento chirurgico immediato per tentare di salvarle la vita. Le forze dell'ordine stanno conducendo accertamenti sulla dinamica dell'episodio, mentre i medici continuano a lottare per il suo recupero.

Un colpo di pistola, con l'intenzione di mettere fine a una vita che l'aveva ormai stremata. Esploso verso di sé, in un letto d'ospedale dove stava affrontando l'ennesimo ricovero, senza la speranza di poter migliorare la sua condizione. Ma quella pistola, maneggiata con l'imperizia di una donna di 75 anni che forse per la prima volta si è trovata a utilizzare un'arma, non l'ha aiutata a mettere fine alla sua vita. Il proiettile l'ha raggiunta alla gola, ferendola gravemente, ma non al punto da esserle letale. Un tragico tentativo di suicidio avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile in una stanza del reparto di Medicina Generale dell'ospedale Sant'Anna, a San Fermo della Battaglia, il presidio ospedaliero più importante del Comasco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Paziente si spara al Sant’Anna: la lunga malattia, il colpo di pistola in camera e l’operazione per salvarla Como, donna di 75 anni ricoverata al Sant’Anna si spara un colpo di pistola in una stanza dell’ospedaleSan Fermo della Battaglia (Como) - Una paziente di 75 anni ha tentato il suicidio sparandosi un colpo di pistola, all'interno di una stanza... Choc al Sant’Anna: si spara in reparto, 75enne gravissimaTerribile episodio all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 aprile.