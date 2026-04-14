Nelle prime ore di martedì 14 aprile 2026, un giovane di 27 anni di origine senegalese è stato trovato morto lungo la pista ciclabile in via Antico Squero, nel porto di Ravenna. La scoperta ha suscitato sconcerto tra i residenti e le autorità locali, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento, non ci sono dettagli sulle cause della morte o su eventuali responsabili.

Un violento episodio ha scosso la zona portuale di Ravenna nelle prime ore di questo martedì 14 aprile 2026, quando il corpo senza vita di un giovane di 27 anni, originario del Senegal, è stato rinvenuto lungo la pista ciclabile in via Antico Squero. Il decesso è avvenuto intorno alle ore 4:00 e presenta i segni di una ferita profonda al collo, presumibilmente inflitta con un oggetto affilato. Poco distante dal luogo del ritrovamento, le autorità hanno individuato una seconda vittima ferita, che non si trova però in condizioni di pericolo per la propria vita. Dinamiche dell’accaduto e intervento delle forze dell’ordine. Le ricostruzioni preliminari suggeriscono che l’evento possa essere scaturito da un diverbio tra i soggetti coinvolti, trasformandosi in un atto omicida.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore al porto di Ravenna: ucciso un 27enne sulla ciclabile

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