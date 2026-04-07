Droga e terrore a Pozzallo | 27enne arrestato torturava i genitori

A Pozzallo, un uomo di 27 anni è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso rapina, estorsione, lesioni aggravate e maltrattamenti ai danni dei genitori con cui viveva. La vicenda ha scatenato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno condotto le indagini e portato all’arresto. Le autorità hanno comunicato i dettagli delle accuse e le misure adottate nei confronti dell’uomo.

A Pozzallo, un uomo di 27 anni è stato sottoposto ai domiciliari dopo essere stato accusato di rapina, estorsione, lesioni aggravate e maltrattamenti contro i genitori con cui conviveva. L’intervento è scattato a seguito di una richiesta della Procura della presso il Tribunale di Ragusa, che ha il Giudice per le Indagini Preliminari emettere l’ordinanza per la misura cautelare. L’operazione è stata portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Pozzallo, che avevano già dovuto gestire numerosi sopralluoghi presso l’abitazione della famiglia. Il quadro delineato dagli inquirenti descrive una situazione di estrema vulnerabilità per gli anziani coinvolti, in particolare per il padre, colpito da una patologia invalidante di grave entità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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