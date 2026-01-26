Qui regnano degrado e baby gang FdI chiede interventi al parco di via Nicoli

Il parco di via Nicoli, importante spazio pubblico nel quartiere, sta vivendo un crescente degrado che interessa anche le aree frequentate da bambini e famiglie. La presenza di baby gang e l’abbandono delle strutture sollevano l’esigenza di interventi concreti per garantire sicurezza e decoro. Il tema richiede una risposta tempestiva da parte delle autorità, per ripristinare le condizioni di vivibilità e tutela del luogo.

"Il parco pubblico di via Nicoli, da tempo punto di riferimento per il quartiere e per tutte le famiglie che abitano e vivono la zona densa di asili e scuole, sta attraversando una situazione di progressivo abbandono che non può più essere ignorata". - A parlarne è il consigliere comunale.

