Baby gang al parco ex Eridania | Ragazzini accerchiati fermati e rapinati

Al parco ex Eridania, alcuni genitori segnalano la presenza di baby gang che minacciano e rapinano ragazzini. I gruppi di giovani, spesso incontrati durante il tragitto verso la scuola o la Galleria, sarebbero stati coinvolti in situazioni di accerchiamento e furto. La situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei minori e sulla tutela del decoro urbano in area pubblica.

“Baby gang al parco ex Eridania, che minacciano i coetanei che spesso vengono fermati e rapinati”. La denuncia arriva da alcuni genitori che spiegano come diversi ragazzi sarebbero stati avvicinati in diversi episodi da gruppetti di giovani che usano il parco per andare da scuola alla Galleria. Una mamma spiega: “Alcuni ragazzini sono stati accerchiati, fermati e rapinati”. Sarebbe stata inoltrata una segnalazione ai carabinieri che stanno indagando su quanto sta accadendo negli ultimi giorni. Già in passato il parco era stato protagonista per fatti come questi, e adesso il problema sembra riproporsi dopo la denuncia di questi genitori messi al corrente degli episodi dai propri figli (alcuni sfoghi presenti anche sui social).🔗 Leggi su Parmatoday.it

