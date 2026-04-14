Terrore a Ravenna | lanciatore di tegole fermato dopo una trattativa

A Ravenna, sabato sera, un uomo di 24 anni con precedenti presso il Centro di igiene mentale è stato arrestato dopo aver tirato tegole dal tetto di un'abitazione verso la strada e le abitazioni vicine. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo una trattativa, che ha portato al fermo. L'incidente ha causato momenti di tensione nella zona di via Fiume Montone Abbandonato.

Un uomo di 24 anni, con un pregresso percorso presso il Centro di igiene mentale, è stato fermato sabato sera in via Fiume Montone Abbandonato a Ravenna dopo aver lanciato tegole dal tetto di un’abitazione verso la strada e le case vicine. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono riusciti a risolvere l’episodio attraverso una mediazione prolungata, evitando che il giovane continuasse a causare danni all’immobile e rischi per l’incolumità delle persone presenti nella zona. La gestione del rischio e l’operato della Squadra Volanti. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa della natura della condotta violenta messa in atto dal ventiquattrenne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Ravenna: lanciatore di tegole fermato dopo una trattativa Terrore a Ravenna: uomo sul tetto lancia tegole, serve il TSOVerso le 23 di questa notte, un uomo di origine magrebina ha scatenato il panico nel centro di Ravenna dopo essersi arrampicato su un tetto per poi... Lancio di tegole fermato dopo lunghe trattative, Siulp: "Grande professionalità degli agenti nonostante le ferite subite"Il Siulp di Ravenna, si complimenta "per la professionalità e le grandi capacità dimostrate dai colleghi della Squadra Volanti della Questura di...