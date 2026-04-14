Lancio di tegole fermato dopo lunghe trattative Siulp | Grande professionalità degli agenti nonostante le ferite subite

Nel corso di un intervento nella serata di sabato, gli agenti della Squadra Volanti di Ravenna sono intervenuti in via Fiume Montone Abbandonato, dove un uomo si era arrampicato sul tetto e aveva iniziato a lanciare tegole. Dopo lunghe trattative, l’azione è stata fermata senza che si verificassero danni gravi o feriti. Il Siulp ha riconosciuto la professionalità dimostrata dai poliziotti durante la gestione della situazione.

Il Siulp di Ravenna, si complimenta "per la professionalità e le grandi capacità dimostrate dai colleghi della Squadra Volanti della Questura di Ravenna", per l'intervento compiuto sabato sera, quando in via Fiume Montone Abbandonato un uomo è salito sul tetto iniziando a scagliare tegole sulla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Festa della Polizia, il sindacato Siulp: "Risultati straordinari nonostante la cronica carenza degli organici"In occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, in programma oggi, il Siulp (Sindacato Italiano Unitario... Fermato a Milano giovane tifoso interista dopo lancio di petardo: il governo limita le trasferte per sicurezza.Un giovane tifoso interista di 19 anni, appartenente al gruppo ultrà dei Viking, è stato arrestato a Milano dopo aver lanciato un petardo durante la... Temi più discussi: Nudo sul tetto e lancia tegole: caos in città, fermato un uomo; Via Fiume Montone Abbandonato. Battaglia (Futuro Nazionale): 'Il Comune si faccia carico delle spese per i danni al tetto'; Casoria, rissa tra fratelli per un caricabatterie: tre arresti dei carabinieri. Lancio di tegole dal tetto. Un fascicolo in Procura. Il sindaco: Va curato. Infuria la polemicaBarattoni in un unico post cita anche il caso del 21enne morto sul lavoro. La Lega lo critica: Scivolone, ma che ci azzecca un evento con l’altro?. Un danneggiato: Qualcuno dovrà pagare dell’operat ... msn.com Nudo sul tetto e lancia tegole: caos in città, fermato un uomoMomenti di forte tensione nella serata di sabato a Ravenna, dove un uomo di nazionalità tunisina ha dato vita a una scena pericolosa e fuori controllo in pieno centro abitato. Tutto è iniziato poco pr ... ravennawebtv.it Il club ospite denuncia il lancio di un razzo verso i propri tifosi e segnala carenze nei controlli... #paolana #polemica #PRAIATORTORA #rischio #sicuezza #spalti - facebook.com facebook Se guardando il lancio di #Artemis2 avete pensato che tornare sulla Luna sia una passeggiata – scrive Patrizia Caraveo in questa recensione – dovreste leggere il libro di Paolo Attivissimo “Ritorno sulla Luna” ( @apogeonline, 2026). x.com