Terrore a Perugia | branco di 20 persone aggredisce e rapina tre giovani

Sabato sera a Perugia, tre giovani tra i 18 e i 26 anni sono stati vittima di un'aggressione e di una rapina da parte di un gruppo di circa 20 persone nell'area di San Francesco al Prato. L'episodio si è verificato nel centro cittadino, dove il branco ha agito con violenza. Le vittime sono state colpite e derubate durante l'evento, che ha causato preoccupazione tra i residenti.

Tre giovani tra i 18 e i 26 anni sono stati vittima di una violenta aggressione e di una rapina avvenuta sabato sera nel cuore di Perugia, precisamente nell’area di San Francesco al Prato. Un gruppo numeroso, composto da circa venti individui, ha circondato le vittime nei pressi dell’auditorium, trasformando una normale serata in centro storico in un episodio di brutale criminalità. La dinamica dell’aggressione davanti all’auditorium. Il clima si è precipitosamente deteriorato quando il branco ha utilizzato strumenti pericolosi per intimidire i ragazzi, impugnando pezzi di vetro e bottiglie rotte. Durante lo scontro fisico, uno dei tre giovani è stato spintonato fino a finire a terra, subendo un colpo al volto, mentre un altro è stato colpito direttamente alla faccia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Perugia: branco di 20 persone aggredisce e rapina tre giovani Leggi anche: Perugia, ragazzi aggrediti e rapinati da un branco di 20 persone Milano, incubo sul bus notturno M3: 20 contro uno per un rimprovero, arrestati tre giovani per rapinaTre giovani italiani sono stati posti agli arresti domiciliari per una rapina avvenuta lo scorso novembre su un autobus notturno a Milano.