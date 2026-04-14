Terrore a Palagonia | due in carcere dopo l’esplosione di un molotov

Due persone sono state arrestate dai carabinieri dopo che un ordigno molotov è stato fatto esplodere nel centro di Palagonia. L’episodio si è verificato in una zona della città, portando all’intervento immediato delle forze dell’ordine. I due uomini sono stati portati in carcere e sono ora al centro di un procedimento giudiziario. Sul luogo sono intervenuti i reparti specializzati per le verifiche del caso.

Due individui sono stati condotti in carcere dai carabinieri dopo l’esplosione di un ordigno molotov nelle strade del centro abitato di Palagonia. L’intervento, coordinato dal comando provinciale di Catania con il supporto operativo dello squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, ha portato all’applicazione di una misura cautelativa in custodia per i due indagati, su richiesta della Procura locale e ordine del Giudice per le indagini preliminari di Caltagirone. L’inchiesta sulla fabbricazione e l’uso di esplosivi. Il fulcro delle indagini riguarda accuse pesanti che colpiscono direttamente la sicurezza collettiva. I due soggetti coinvolti sono accusati di aver fabbricato, detenuto e utilizzato materiale esplosivo, con l’aggravante specifica legata al pericolo concreto generato per la pubblica incolumità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore a Palagonia: due in carcere dopo l’esplosione di un molotov Esplosione di una molotov nel centro abitato di Palagonia: due persone arrestateA Palagonia, i carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei militari dello squadrone carabinieri eliportato "Cacciatori... Bomba Molotov fatta esplodere a Palagonia, due arrestiDue persone sono state arrestate da carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei militari dello squadrone Eliportato...