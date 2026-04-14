Esplosione di una molotov nel centro abitato di Palagonia | due persone arrestate
A Palagonia, due persone sono state arrestate in seguito a un'esplosione di una molotov avvenuta nel centro abitato. I carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei militari dello squadrone
A Palagonia, i carabinieri del comando provinciale di Catania, con il supporto dei militari dello squadrone carabinieri eliportato "Cacciatori Sicilia", stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip del Tribunale di Caltagirone, su richiesta della Procura della.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Salerno, tentano di rubare un’auto in centro: due persone arrestate dalla PoliziaIntervento della Polizia di Stato in pieno centro a Salerno, dove nei giorni scorsi è stato sventato il furto di un’autovettura.
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ll Vangelo di oggi è un’esplosione di #vita. Una pesca sovrabbondante: c’è cibo, c’è vita per tutti. E una festa che ha il suo apice intenso e discreto nel riconoscimento del Signore Gesù. È vivo, risorto, presente in mezzo ai suoi amici, che incontra nei luoghi lab x.com