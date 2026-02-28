Scossa di terremoto magnitudo 3.5 nei Campi Flegrei avvertita anche a Napoli

Questa mattina alle 11.19 si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 nei Campi Flegrei, rilevata dall’Ingv. L’evento sismico si è prodotto a una profondità di tre chilometri e il rumore prodotto è stato percepito anche a Napoli. Nessun danno segnalato finora.

La scossa di terremoto avvertita anche a Napoli alle 11.19 di questa mattina era di magnitudo 3.5 e aveva origine nei campi Flegrei a una profondità di 3 chilometri, secondo dati dell'Ingv.