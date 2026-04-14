Terremoto oggi a Trapani scossa di magnitudo tra 3.5 e 4 | paura tra la popolazione
Oggi alle 17:08, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto tra 3,5 e 4 di magnitudo nella zona di Trapani. La popolazione ha avvertito il movimento tellurico e si sono registrate reazioni di paura tra i residenti. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti fino a questo momento. La zona è al momento sotto osservazione per eventuali sviluppi.
Scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.5 e 4 è stata registrata dall'Ingv in zona Trapani oggi alle 17:08: paura tra la popolazione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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