Terremoto oggi a Trapani scossa di magnitudo tra 3.5 e 4 | paura tra la popolazione

Oggi alle 17:08, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una scossa di terremoto tra 3,5 e 4 di magnitudo nella zona di Trapani. La popolazione ha avvertito il movimento tellurico e si sono registrate reazioni di paura tra i residenti. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti fino a questo momento. La zona è al momento sotto osservazione per eventuali sviluppi.