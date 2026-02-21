Terremoto in Campania stanotte paura tra la popolazione del Cilento | la scossa di magnitudo 4.5

Un terremoto di magnitudo 4.5 ha scosso il Cilento nella notte, provocando paura tra i residenti. La scossa è stata avvertita chiaramente da molte persone, che sono uscite di corsa dalle case. Diversi edifici hanno subito danni e alcune strade sono state temporaneamente chiuse per controlli. La Protezione civile sta monitorando la situazione e invita la popolazione a mantenere la calma. La paura rimane tra chi vive in questa zona.

Nella notte, un terremoto ha colpito il Cilento, svegliando di soprassalto molti residenti della zona. La scossa è stata registrata alle ore 1:28 nel territorio di Montecorice, in provincia di Salerno. Secondo le prime rilevazioni, la magnitudo dell’evento sismico è stata pari a 4.5. Il movimento tellurico è stato avvertito distintamente in diversi comuni limitrofi. Il sisma si è verificato a una profondità superiore ai 300 chilometri sotto la superficie terrestre. Si tratta di un dato che ha contribuito ad attenuare gli effetti in superficie. Nonostante ciò, la scossa è stata percepita dalla popolazione locale.🔗 Leggi su Dailynews24.it

